Новости

Инвестиционные монеты начали использовать для отмывания денег

Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», – отметили в ЦБ.

Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщил РБК представитель консалтинговой компании ФБК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Цены на дизтопливо падают
Владимир Путин: Ситуация в российской экономике является стабильной
Время менять масло. Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о дефиците смазочных материалов, новых брендах, дистрибьюции и конкуренции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании