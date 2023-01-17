Инвестиционные монеты начали использовать для отмывания денег

Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

«Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», – отметили в ЦБ.

Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщил РБК представитель консалтинговой компании ФБК.