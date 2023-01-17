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Майнинг мог стать причиной прорыва трубы в многоэтажке на Верхней Набережной в Иркутске

Как рассказали в пресс-службе Иркутскэнерго, для охлаждения оборудования криптодобытчик открыл окна, что привело к перемерзанию труб.

Очевидцы говорят, что из окон квартиры на шестом этаже парило так сильно, что это было видно невооруженным взглядом. В итоге квартиру этажом ниже серьезно затопило, а десятки семей из многоэтажки остались на несколько часов без тепла и горячей воды.

Оперативные службы обнаружили в трехкомнатной квартире майнинговое оборудование. Судя по фото с места ЧП, там были шумобокс, роутер, ноутбук, различные интернет-кабели.

 

По информации источника в оперативных службах региона, в пострадавшей квартире на пятом этаже живет семейная пара пенсионеров. Сейчас они оценивают нанесенный ущерб.

Обстоятельства происшествия уточняются


/ Сибирское Информационное Агентство /
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