Названы специалисты Иркутской области, которых не устраивают предлагаемые зарплаты

Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как изменились за год зарплатные ожидания у соискателей из Иркутской области, и у кого из них запросы выше, чем готовы платить работодатели в данный момент.

По итогам декабря средние ожидаемые зарплаты в Иркутской области зафиксированы на уровне 46 514 рублей, за год они выросли на 6,4%. В то время, как предлагаемые увеличились на 5,7%, до 61 171 руб.

В целом по Сибирскому ФО зарплатные ожидания соискателей подросли чуть меньше, на 6% (до 44 005 руб.), и предлагаемые зарплаты тоже выросли скромнее – на 4% (до 53 675 руб.).

На самые высокие зарплаты в Иркутской области рассчитывают сейчас специалисты по добыче сырья (69 730 руб., в среднем), представители высшего менеджмента (65 437 руб.), строители и специалисты по недвижимости (61 042 руб.), кадры из автобизнеса (60 416 руб.) и специалисты по инсталляциям и сервису (59 573 руб.).

Любопытно, что у ряда иркутских специалистов зарплатные ожидания выше, чем в данный момент им готовы предложить работодатели. Самый большой разрыв ожиданий и предложений у госслужащих: они хотят получать за свою работу 47 750 руб., в среднем, и это на 7 333 руб. выше предлагаемых им сейчас заработных плат. Не устраивает уровень предлагаемых зарплат и юристов, они хотят зарабатывать на 6 512 руб. больше (на уровне 51 423 руб.), бухгалтеров (ожидания выше на 3 788 руб., на уровне 49 831 руб.), специалистов по закупкам (ожидания выше на 3 105 руб., на уровне 58 365 руб.), а также специалистов из фитнес-центров и салонов красоты (ожидания выше на 2 914 руб., на уровне 44 816 руб.).