Universal Pictures обязали выплатить 2,9 млн рублей иркутскому кинотеатру New Cinema за отмену проката «Бэтмена»

Показчик выиграл суд еще в октябре.

Как рассказал изданию «Бюллетень кинопрокатчика» управляющий кинотеатром Егор Иваненко, девятый Арбитражный Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о штрафе в 2,9 млн рублей для российского юрлица компании Universal Pictures.

Напомним, что в октябре прошлого года кинотеатр New Cinema выиграл суд против российского юрлица Universal Pictures. В понедельник, 11 октября, Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (ЮПИ).