Топ-менеджер "Слаты" прокомментировал сделку с X5

Поглотит ли “Пятёрочка» «Слату»? Как быстро исчезнут региональные торговые сети? Выгонят ли местных поставщиков из торговой сети? На эти и другие вопросы в интервью Александру Мальму ответил исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Напомним, в ноябре 2022 года была закрыта сделка X5 по покупке «Слаты» и «Красного Яра». К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах региональных ритейлеров. При этом было заявлено, что «торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. Стратегическое управление торговыми сетями «Красный Яр» и «Слата» будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе 2023 года».

– Местных поставщиков никто не выгонит, это решение «Слаты» и компании «Красный Яр», – сообщил в интервью Ярослав Шиллер. – Относительно момента, что «Слата» или «Красный Яр» быстро исчезнут, а вместо них появятся «Пятерочки», такого не будет. Мы будем работать над стратегией дальнейшего развития минимум 2-3 года. И есть большая вероятность, что все эти успешные бренды c большой аудиторией лояльных покупателей продолжат развиваться дальше, как развивались до сих пор. Для федеральной компании этот первый проект такого типа, он по-своему уникален и оставляет большую свободу в планировании и развитии региональных сетей.

Ранее в интервью Газете Дело топ-менеджер рассказал, как он приехав в Иркутск в 2013-м и заключив контракт на три года, задержался в Сибири почти на десять лет, как удалось превратить небольшую региональную компанию в мощную сеть, а также какие горизонты открывает стратегический альянс с «Красным Яром» и Х5.

ГК «Красный Яр» управляет магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК «Слата» – магазинами «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае. X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». На 30 июня 2022 года под управлением Компании находилось 19 779 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 558 магазинов «Пятёрочка», 986 супермаркетов «Перекрёсток» и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под управлением Компании также находятся 48 распределительных центров и 4 347 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.