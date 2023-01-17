Эксперты рассказали, как не нарваться на мошенников и избежать проблем при аренде и покупке жилья в Турции

Россияне весь 2022 год удерживали пальму первенства среди иностранцев по количеству приобретённых объектов недвижимости в Турции. Анастасия Кезик, заместитель директора агентства недвижимости Alanya Property Sales, рассказала о том, стал ли наплыв россиян триггером для оживления мошенников:

– Мошенников на рынке недвижимости в Турции почти нет. Сегодня любой иностранец, если приложит хоть чуточку усилий, узнает, что все сделки купли-продажи оформляются строго через кадастровую палату в обязательном присутствии продавца и покупателя, либо их нотариально заверенных представителей. Конечно, процент тех, кто наживается за счёт обмана, есть, но он минимален и базируется в основном на упорстве самих покупателей, которые считают, что если в России сделки с недвижимостью идут через нотариуса, то и в Турции должно быть так же.

В связи с увеличившимся спросом, увеличилось количество агентств и многие пытаются получить более высокую комиссию. Для того чтобы не переплачивать запрашивайте лицензии на риэлторскую деятельность, налоговый номер, сертификаты на деятельность, читайте отзывы. Кроме того, стоит задавать вопросы, если это касается долгосрочной аренды, то необходимо просить либо встречу с владельцем, либо с его нотариально заверенным представителем и копию доверенности, ведь долгосрочная аренда подразумевает оформление ВНЖ, а для этого необходимо, чтобы либо владелец, либо человек, на которого оформлена доверенность, присутствовал в нотариальной конторе лично для заверения договора об аренде.

Также не стоит платить арендный платёж за полгода вперёд. На данный момент ВНЖ по аренде выдают неохотно и если у арендатора нет серьёзных доказательств, что он платёжеспособен, то ему могут отказать. В этом случае деньги просто сгорят, так как защищать свои интересы будет некогда. При отказе даётся только 10 дней на выезд и многие этим пользуются.

При покупке, если не предоставили Тапу, Искан (техпаспорт), либо если строящийся объект, то разрешение на строительство, то это повод задуматься. Возможно, что владелец не приезжает на подписание предварительного договора о внесении задатка, но к договору, в обязательном порядке прикладывается копия Тапу и удостоверения личности владельца и того человека, который подписывал договор от его имени. Ситуации, когда собственник отказался бы показать документы без задатка, не может быть в нормальной ситуации. Любое серьёзное агентство, если покупатель заинтересовался конкретным объектом, сначала затребует документы и только потом, если с ними всё в порядке, будет оформлять договор.

Звонить по баннерам можно: часть из них от владельца, часть от агентств, у которых исключительное право продажи на этот конкретный объект. Но лучше всё-таки обратиться в проверенное агентство, самостоятельная покупка возможна, но, не зная языка, не зная подводных камней, можно «нарваться» на проблемы. Агентство проверяет, чтобы недвижимость по документам шла именно как жилая, а не коммерческая (на такую нельзя получить ВНЖ), отслеживает чистоту сделки, чтобы на квартире/вилле не было коммунальных задолженностей.

Кроме того, агентства имеют ещё и постпродажный сервис, от помощи в оформлении ВНЖ до записи ребёнка в детский сад или школу. Эти услуги являются необязательными, поэтому об их наличии нужно отдельно уточнять.