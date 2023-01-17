2 из 3 родителей подростков выступают за упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних

Законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних поддерживает каждый второй россиянин. Сторонников этой инициативы среди родителей подростков заметно больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из всех округов страны.

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних, – если он будет принят, то для заключения трудового договора с подростками от 14 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. Каждый второй россиянин (49%) поддерживает эту идею: по мнению опрошенных, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, тогда как лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвертый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.

Сторонников упрощения процедуры подросткового трудоустройства больше среди россиян старше 45 лет (54%).

Еще активнее поддерживают законопроект родители подростков: 66% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости («Согласия родителей достаточно»). При этом о наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 18% родителей: 8% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 10% – неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами и проч.).

Опрос представителей работодателей показал, что большинство не принимает на работу несовершеннолетних (83%). Трудоустраивают подростков лишь 4% компаний, еще 10% берут их только на стажировку.