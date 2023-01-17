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Названы специалисты, которые будут востребованы на рынке труда в 2023 году

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Среди соискателей на вакансии становится всё больше мужчин в возрасте и женщин, рассказали «Известиям» в SuperJob.

Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности, эксперты по информационной безопасности и люди, способные выстроить логистику торговли с Китаем. В медицине фокус сместится со специалистов, работающих с больными ковидом, на другие врачебные специализации.

«Дефицит рабочих рук привел к тому, что в некоторых профессиях доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять–шесть процентных пунктов. А средний возраст соискателей-мужчин увеличился на два–три года», – говорят специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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