Иркутские энергетики обратили внимание губернатора на несвоевременность подачи заявок для подключения соцобъектов

Иркутские энергетики в 2022 году досрочно присоединили пять соцобъектов к сетям электроснабжения. Так, они подключили ФАПы в Столбова, Егоровщине, Баруе и Позднякова и амбулаторию в Куде. Все работы провели с существенным опережением сроков, обозначенных в договорах.

При этом энергетики обратили внимание губернатора региона Игоря Кобзева на проблему несвоевременной подачи заявок на технологическое присоединение соцобъектов к электросетям. В документе (есть в распоряжении SIA.RU), отмечается что, энергопредприятия всегда учитывают социальную значимость объектов для жителей Иркутской области и выполняют обязательства в срок, а где это возможно, досрочно.

– Учитывая высокую социальную значимость подобных объектов для Иркутской области, прошу вас, уважаемый Игорь Иванович, поручить ответственным министерствам и ведомствам правительства Иркутской области обеспечивать своевременную подачу заявок на технологические присоединение к электрическим и тепловым сетям, – говорится в тексте письма.

Специалисты отмечают, что только такой подход позволит реализовывать мероприятия заранее и обеспечивать подключением вновь возводимых объектов к дате окончания строительства.