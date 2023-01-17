В Усть-Куте ученики ИНК-Класса прошли стажировку на Иркутском заводе полимеров

Ученики ИНК-Класса прошли стажировку в отделе документооборота на Иркутском заводе полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) во время новогодних каникул. Об этом рассказали в компании.

Участие в стажировке приняли учащиеся ИНК-Класса школы №9 Усть-Кута. Для каждого старшеклассника было организовано рабочее место. За группой был закреплен наставник, который проводил обучение и контролировал ход работы.

Стажеры познакомились с особенностями организации работы в штабе предприятия, освоили азы технического документооборота, оформили и отсканировали 1 300 комплектов документов. Кураторы практики отметили высокий уровень самоконтроля и заинтересованность участников. В ближайшее время для школьников и студентов на Иркутском заводе полимеров планируются и другие активности.

ИНК с 2018 года реализует программу «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров с последующим трудоустройством. С 2022 года запущена новая программа «Вуз-Завод». В течение учебного года студенты получают практические навыки на производственных объектах компании.