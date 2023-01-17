Эксперт назвал риски районных торговых центров

Формат районных торговых центров в Москве показал свою устойчивость и востребованность у жителей столицы за последние несколько лет. Тем не менее риски у данного формата есть. Юрий Завидов, основатель компании Zavidov Realty рассказал о перспективах районных торговых центров в столице:

– Сегодня из построенного в советское время под формат районного ТЦ в смысле площади подходят крупные по тогдашним меркам универмаги такие как, например, Прага или Будапешт. Их было очень немного по сегодняшним меркам обеспеченности города торговыми площадями. В 2000-е строили крупные ТЦ окружного или регионального масштаба. Так появились Рио, Гагаринский, Авиапарк Мега и подобные им с площадями много десятков или даже несколько сотен тысяч квадратных метров. Районных ТЦ строилось мало. Кроме того, большинство старых проектов остро нуждаются в реконцепции.

Главный риск «районников» есть в том, что девелоперы жилья, особенно крупные, которые ведут квартальную застройку, осмысленно и тщательно подходят к использованию первых этажей. Поэтому в новостройках в первых этажах появляются продуктовые магазины, салоны красоты, кафе, пункты выдачи заказов и эти точки оттягивают на себя часть трафика районных центров.

Отдельная тема, пока она актуальна в Москве – это реновация. В пятиэтажкках сносимых серий первые этажи были жилыми. Коммерческих помещений там не было. В современных домах, которые появляются на месте устаревшего пятиэтажного жилья, первые этажи отданы под коммерцию, которая составит конкуренцию районникам.

Большинство районных ТЦ очень похожи друг на друга – это и не хорошо, и не плохо. Это данность, которая базируется на том, что районный ТЦ удовлетворяет основные потребности людей, проживающих или работающих в пешей или минимальной транспортной досягаемости от ТЦ. Продукты, дом быта, аптека и т. п.

Сейчас произошло определённое насыщение рынка крупными ТЦ, поэтому новых крупных проектов не планируется. Влияет и то, что для большого ТРЦ площадью более 100 тыс. кв. метров нужен земельный участок не менее 5 га, а лучше не менее 8. Их попросту почти не осталось. При этом и говорить о том, что Москва превратится в царство районников, я бы не стал. Востребованы будут все форматы, и между ними будет достигнут определённый баланс.

Помимо конкуренции с большими ТЦ, у районников будет расти конкуренция и со стрит-ритейлом, особенно в кварталах новостроек и реновации, где стрита много. В районах старой застройки конкуренция менее остра.