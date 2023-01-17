Чистая прибыль Сбербанка за 2022 год снизилась на 75% до 300 млрд рублей

Чистая прибыль в 2022-м составила 300,2 млрд против 1,237 трлн руб. в 2021 году. Это на 75,7% меньше результата прошлого года. Однако в декабре банк получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года. Банк опубликовал финансовую отчетность за 2022 год по РСБУ.

Согласно отчету кредитной организации, рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19,5% (176,5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7%, до 12 трлн руб., а с начала года — на 12,9%. В декабре банк выдал частным клиентам рекордный объем кредитов — 625 млрд руб. Основным драйвером стала ипотека, выдачи которой составил в 2022 году 382 млрд руб.

Герман Греф, глава Сбербанка:

– 2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.