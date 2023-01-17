Доля S7 на российском рынке авиаперевозок в 2022 году выросла до 17%

Компания перевезла более 16 млн путешественников. Авиакомпания сфокусировалась на развитии региональных прямых маршрутов в облет Москвы. Быстрая реакция на меняющийся спрос позволила увеличить долю на рынке, а в марте и апреле S7 Airlines стала лидером среди российских авиакомпаний по пассажиропотоку.

«Благодаря гибкости в построении маршрутной сети, мы смогли оперативно адаптироваться к изменениям на рынке и сместить фокус на перелеты за Уралом. В прошлом году пассажиропоток S7 Airlines в обход Москвы составил 5,8 млн человек – на 22% больше, чем в 2021 году.

Так, Иркутск стал удобным трансферным хабом для путешествий на Дальний Восток и Урал: появились прямые рейсы в Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Уфу. Новые направления из Новосибирска – Анадырь, Надым, Игарка, а также Стамбул. За год перевозки S7 Airlines в Иркутске выросли на 54%, в Новосибирске – на 21%», – говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Airlines.

Несмотря на существенные ограничения на полеты за рубеж, за прошедший год международными рейсами S7 Airlines воспользовалось более одного миллиона пассажиров. В основном это полеты в Турцию, Таиланд, страны Средней Азии.