Более 300 студентов прошли оплачиваемую практику на предприятиях АПК Иркутской области в 2022 году

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости сельского населения» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году 319 студентов из четырех аграрных учебных заведений Приангарья прошли оплачиваемую практику на предприятиях агропромышленного комплекса региона.

По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, на реализацию данного мероприятия в 2022 году аграриям региона было направленно 11,4 млн рублей. Эта субсидия позволила компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затрат, связанных с расходами на оплату труда и проживание обучающихся. В 2023 году на реализацию этого мероприятия из федерального и регионального бюджетов будет направлено уже 16,7 млн рублей.

- Среди обширного спектра мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, свою востребованность доказывает и относительно новое направление — содействие сельхозтоваропроизводителям и переработчикам продукции в обеспечении квалифицированными специалистами. Для студентов работа на предприятии – это колоссальный опыт, а также возможность применить полученные в вузе знания и теоретические навыки в условиях реального производства. В свою очередь, для работодателей это возможность присмотреться к будущим специалистам,- отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В результате продуктивной формы сотрудничества регионального минсельхоза с учебными аграрными заведениями, сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками продукции, количество заявителей, которые решили воспользоваться данной субсидией, увеличилось в 2022 году в два раза.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области