Пять человек на место составил конкурс в иркутские вузы по итогам 2022 года

Общий конкурс на место в среднем составил пять человек, всего в 2022-м принято 17 282 обучающихся. Из них 3,5 тысячи человек – из других регионов, в основном это учащиеся из Республики Бурятии, Красноярского и Краснодарского краев, Республики Саха Якутии, Республики Тывы и других регионов, сообщил глава регионального минобра Максим Парфенов, подводя итоги приемной кампании.

– Ежегодного общеобразовательные организации региона выпускают больше 12 тысяч человек, соответственно, более 50 % выпускников области могут продолжить обучение в вузах региона на бюджетной основе. Так, в 2022 году общее количество выпускников в Иркутской области составило 12 959 человек, на это количество пришлось 7 199 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета, – рассказал Максим Парфенов.

Наиболее востребованными направлениями у абитуриентов региона стали юриспруденция, государственное и муниципальное управление, лингвистика, реклама и связи с общественностью, менеджмент, информационная безопасность, экономика, журналистика, политология и программная инженерия.

По договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования в Иркутской области, по данным на 2022–2023 учебный год, обучаются 4 980 человек по всем формам обучения, что на 5 % превышает показатели 2021 года.