Чаще всего в 2022 году россияне покупали недвижимость в Турции, ОАЭ и Кипре

По итогам прошедшего года самой востребованной у россиян зарубежной страной для покупки недвижимости и переезда стала Турция. Каждый третий запрос из России пришелся на данную страну. Ее доля в общей структуре спроса на зарубежную недвижимость составила 32,78%. Такие данные приводят аналитики General Immigration, миграционного подразделения международной группы компаний Propriete Generale Group.

Вторым по популярности у российских инвесторов заграничным направлением с января по декабрь 2022 года стали Объединенные Арабские Эмираты с долей спроса в 22,43%. Основной спрос пришелся на эмираты Дубай и Абу-Даби.

Еще 13,41% россиян при выборе страны для покупки недвижимости и релокации выбирали Кипр, северную его часть.

Также в топ-5 стран-лидеров, куда стремились и где покупали объекты недвижимости наши соотечественники, вошли: Португалия с долей спроса в 7,33% и Греция – 4,84%.

«В 2022 году наибольшая активность на рынке зарубежной недвижимости была отмечена дважды – в марте-апреле и в конце сентября-октябре после объявления частичной мобилизации. В эти периоды многие пытались переехать в страны ближнего зарубежья, в которых россиянам не нужна виза. Как итог ‒ в числе самых востребованных для покупки недвижимости по итогам года оказались Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. Доля каждой из них составила от 1% до 3% в общем объеме спроса, хотя в отдельные месяцы, например, в марте-апреле на Казахстан и Грузию приходилось до 15% от общего объема заявок», — рассказал Иван Яринковский, старший партнер и совладелец Propriete Generale Group.

По данным Propriete Generale Group, 64,1% россиян, покупая недвижимость за границей в 2022 году, преследовали цель получить вид на жительство или гражданство зарубежной страны. Еще 15,7% рассматривали недвижимость за рубежом для собственного проживания, 14,3% интересовались покупкой недвижимости в целях инвестиций, 5,9% совмещали цели проживания и инвестиций.

«Как и в 2021 году россияне рассматривают покупку недвижимости за рубежом предпочтительно для получения вида на жительство в Европе либо второго паспорта. Однако из-за ограничений на фоне ухудшения геополитической ситуации все более популярными становятся альтернативные направления: ОАЭ, Таиланд, Сербия, Индонезия, Аргентина, Бразилия», ‒ добавил Алекс Алексеев, руководитель русскоязычного направления General Immigration.

С точки зрения регионов больше всего покупкой недвижимости за рубежом по итогам 2022 года интересовались жители Москвы, доля которых составила 44,7% в общей структуре спроса, Санкт-Петербурга – 21,8%, Новосибирской области – 9,8%, Екатеринбурга и Свердловской области – 8,2%.