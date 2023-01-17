Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2022 года

Данные за 2022 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), также как и данные за 2021 для целей сравнения

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.».

Динамика активности клиентов2

106.7 млн 5.7 млн 3.0 млн + 2.9 млн с начала года + 1.5 млн с начала года + 0.1 млн с начала года Активные клиенты -

физические лица Пользователи

подписки СберПрайм Активные

корпоративные клиенты

Количество розничных клиентов достигло 106.7 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний.

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.3 млн за месяц и на 1.5 млн с начала года и превысило 5.7 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0.8 млн за месяц и на 9.7 млн с начала года до 66.2 млн пользователей.

в млрд руб.,

если не указано иное Декабрь 2022 (без учета СПОД) изменение за месяц3 изменение

с начала года3 Кредиты юридическим лицам до резервов 18 763 0.5% 12.4% Кредиты физическим лицам до резервов 12 039 1.7% 12.9% Средства юридических лиц 8 733 0.8% -0.7% Средства физических лиц 18 336 8.2% 8.2%

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1.7% до 12.0 трлн руб., а с начала года - на 12.9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб.

Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7.7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по кредитам: ставка 4.5% в первый месяц и кешбэк 1.5% от ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+.

Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0.5% и на 12.4% с начала года, составив 18.8 трлн руб.

За 2022 год доля валютных кредитов снизилась на 10 п.п. в структуре корпоративного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2.2%, что ниже уровня конца 2021 года.

Средства физических лиц выросли на 8.2%3 в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб., в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов.

Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.

Средства юридических лиц прибавили 0.8%3 в декабре до 8.7 трлн руб. (-0.7%3 с начала года).

Доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п.п.

Ключевые показатели эффективности за 2022 год (без учета СПОД)

300 млрд руб. 3.7% 32.6% Чистая прибыль,

РПБУ Стоимость риска4

(COR) Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

в млрд руб.,

если не указано иное Декабрь 2022 (без учета СПОД) 12М 2022 (без учета СПОД) изменение декабрь 2022/ декабрь 2021 изменение

12М 2022/ 12М 2021 Чистый процентный доход 176.5 1 700.8 19.5% 5.2% Чистый комиссионный доход 67.5 614.8 16.7% 6.2% Операционные расходы -80.6 -670.4 -12.0% -5.0% Прибыль до налога на прибыль 155.1 370.8 40.5% -75.7% Чистая прибыль 125.5 300.2 40.1% -75.7%

Рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19.5% г/г (176.5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5.2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16.7% г/г до 67.5 млрд руб. и составил 614.8 млрд руб. за 2022 год, превысив уровень прошлого года на 6.2%.

В декабре стоимость риска составила 0.2%4, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В 1 полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3.7%4.

Операционные расходы снизились в декабре на 12% г/г и составили 80.6 млрд руб. За 2022 год расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности. Банк ожидает, что СПОД не окажут значимого влияния на динамику операционных расходов.

В декабре банк заработал 125.5 млрд руб. чистой прибыли (+40.1% г/г), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб.

ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).