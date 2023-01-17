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Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2022 года

Данные за 2022 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), также как и данные за 2021 для целей сравнения

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.».

Динамика активности клиентов2

106.7 млн

5.7 млн

3.0 млн

+ 2.9 млн с начала года

+ 1.5 млн с начала года

+ 0.1 млн с начала года

Активные клиенты -
 физические лица

Пользователи
 подписки СберПрайм

Активные
 корпоративные клиенты

Количество розничных клиентов достигло 106.7 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний.

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.3 млн за месяц и на 1.5 млн с начала года и превысило 5.7 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0.8 млн за месяц и на 9.7 млн с начала года до 66.2 млн пользователей.

в млрд руб.,
 если не указано иное

Декабрь 2022

(без учета СПОД)

изменение

за месяц3

изменение
 с начала года3

Кредиты юридическим лицам до резервов

18 763

0.5%

12.4%

Кредиты физическим лицам до резервов

12 039

1.7%

12.9%

Средства юридических лиц

8 733

0.8%

-0.7%

Средства физических лиц

18 336

8.2%

8.2%

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1.7% до 12.0 трлн руб., а с начала года - на 12.9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб.

Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7.7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по кредитам: ставка 4.5% в первый месяц и кешбэк 1.5% от ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+.

Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0.5% и на 12.4% с начала года, составив 18.8 трлн руб.

За 2022 год доля валютных кредитов снизилась на 10 п.п. в структуре корпоративного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2.2%, что ниже уровня конца 2021 года.

Средства физических лиц выросли на 8.2%3 в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб., в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов.

Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.

Средства юридических лиц прибавили 0.8%3 в декабре до 8.7 трлн руб. (-0.7%3 с начала года).

Доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п.п.

Ключевые показатели эффективности за 2022 год (без учета СПОД)

300 млрд руб.

3.7%

32.6%

Чистая прибыль,
 РПБУ

Стоимость риска
 (COR) 

Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

 

в млрд руб.,
 если не указано иное

Декабрь 2022

(без учета СПОД)

12М 2022

(без учета СПОД)

изменение

декабрь 2022/ декабрь 2021

изменение
 12М 2022/

12М 2021

Чистый процентный доход

176.5

1 700.8

19.5%

5.2%

Чистый комиссионный доход

67.5

614.8

16.7%

6.2%

Операционные расходы

-80.6

-670.4

-12.0%

-5.0%

Прибыль до налога на прибыль

155.1

370.8

40.5%

-75.7%

Чистая прибыль

125.5

300.2

40.1%

-75.7%
             

 

Рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19.5% г/г (176.5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5.2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16.7% г/г до 67.5 млрд руб. и составил 614.8 млрд руб. за 2022 год, превысив уровень прошлого года на 6.2%.

В декабре стоимость риска составила 0.2%4, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В 1 полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3.7%4.

Операционные расходы снизились в декабре на 12% г/г и составили 80.6 млрд руб. За 2022 год расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности. Банк ожидает, что СПОД не окажут значимого влияния на динамику операционных расходов.

В декабре банк заработал 125.5 млрд руб. чистой прибыли (+40.1% г/г), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб.

ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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