Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2022 года

Данные за 2022 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), также как и данные за 2021 для целей сравнения
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.».
Динамика активности клиентов2
|
106.7 млн
|
5.7 млн
|
3.0 млн
|
+ 2.9 млн с начала года
|
+ 1.5 млн с начала года
|
+ 0.1 млн с начала года
|
Активные клиенты -
|
Пользователи
|
Активные
Количество розничных клиентов достигло 106.7 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний.
Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.3 млн за месяц и на 1.5 млн с начала года и превысило 5.7 млн.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0.8 млн за месяц и на 9.7 млн с начала года до 66.2 млн пользователей.
|
в млрд руб.,
|
Декабрь 2022
(без учета СПОД)
|
изменение
за месяц3
|
изменение
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
18 763
|
0.5%
|
12.4%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
12 039
|
1.7%
|
12.9%
|
Средства юридических лиц
|
8 733
|
0.8%
|
-0.7%
|
Средства физических лиц
|
18 336
|
8.2%
|
8.2%
Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1.7% до 12.0 трлн руб., а с начала года - на 12.9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб.
Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7.7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.
Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по кредитам: ставка 4.5% в первый месяц и кешбэк 1.5% от ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+.
Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0.5% и на 12.4% с начала года, составив 18.8 трлн руб.
За 2022 год доля валютных кредитов снизилась на 10 п.п. в структуре корпоративного кредитного портфеля.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2.2%, что ниже уровня конца 2021 года.
Средства физических лиц выросли на 8.2%3 в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб., в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов.
Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.
Средства юридических лиц прибавили 0.8%3 в декабре до 8.7 трлн руб. (-0.7%3 с начала года).
Доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п.п.
Ключевые показатели эффективности за 2022 год (без учета СПОД)
|
300 млрд руб.
|
3.7%
|
32.6%
|
Чистая прибыль,
|
Стоимость риска4
|
Отношение операционных расходов к доходам (CIR)
|
в млрд руб.,
|
Декабрь 2022
(без учета СПОД)
|
12М 2022
(без учета СПОД)
|
изменение
декабрь 2022/ декабрь 2021
|
изменение
12М 2021
|
Чистый процентный доход
|
176.5
|
1 700.8
|
19.5%
|
5.2%
|
Чистый комиссионный доход
|
67.5
|
614.8
|
16.7%
|
6.2%
|
Операционные расходы
|
-80.6
|
-670.4
|
-12.0%
|
-5.0%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
155.1
|
370.8
|
40.5%
|
-75.7%
|
Чистая прибыль
|
125.5
|
300.2
|
40.1%
|
-75.7%
Рост чистого процентного дохода ускорился в декабре до 19.5% г/г (176.5 млрд руб.), а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5.2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.
Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16.7% г/г до 67.5 млрд руб. и составил 614.8 млрд руб. за 2022 год, превысив уровень прошлого года на 6.2%.
В декабре стоимость риска составила 0.2%4, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В 1 полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3.7%4.
Операционные расходы снизились в декабре на 12% г/г и составили 80.6 млрд руб. За 2022 год расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности. Банк ожидает, что СПОД не окажут значимого влияния на динамику операционных расходов.
В декабре банк заработал 125.5 млрд руб. чистой прибыли (+40.1% г/г), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб.
ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).