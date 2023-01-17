91 иордань оборудуют в Иркутской области на праздник Крещения

Синоптики предупреждают о приходе сильных морозов, в связи с чем медики не рекомендуют иркутянам купание в крещенских купелях.

Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что в 53 населенных пунктах Иркутской области на открытых водоемах планируется оборудовать 91 иордань: 45 только для купания, 44 – только для забора воды, две – и для купания, и для забора воды.

По предварительным данным ГУ МЧС России по Иркутской области ожидается, что в крещенских мероприятиях в этом году примут участие более 48 тысяч человек, около 17 тысяч из них с намерением обрядового купания в иорданях. Безопасность и общественный порядок будут обеспечивать 227 сотрудников спасательных служб, 172 полицейских, 92 медика, 253 должностных лица органов местного самоуправления и 229 единиц техники. Возле иорданей будут организованы пункты обогрева.

Для предотвращения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки и снижения угрозы здоровью людей проведены исследования проб воды из иорданей, планируемых для купания. Для освящения воды и раздачи ее населению рекомендовано использовать питьевую воду из централизованной системы водоснабжения. В случае отсутствия в храмах таких систем – организовать подвоз питьевой воды гарантированного качества специализированным автотранспортом.

В 14 муниципальных образованиях решено не проводить крещенские купания в открытых водоемах: в Черемхово, Саянске, Усолье-Сибирском, Нижнеудинском, Тайшетском, Катангском, Нижнеилимском, Эхирит-Булагатском, Бодайбинском, Катангском, Усть-Илимском, Ольхонском, Аларском, Баяндаевском районах.

– В муниципальных районах, где оборудование иорданей не планируется, велики риски использования населением несанкционированных прорубей. Главы муниципалитетов обязаны предусмотреть комплекс дополнительных рейдовых и патрульных мероприятий для выявления и закрытия опасных купален, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Синоптики сообщают, что уже завтра на территорию всей области придут крещенские морозы. 18 января в центральных, южных, местами в западных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-19 м/с, снег, метели. В ночь на 19 января в западных районах температура воздуха опустится до -36… -41, при прояснениях до -49 градусов, днем -31о... -36о. По центральным и южным районам ночью 19 января -30… -35, при прояснениях до -42 градусов, днем -23о… -28о, местами до -33о, ветер до 8 м/с, что усиливает ощущение холода еще примерно на 10 градусов.

Из-за мороза медицинские работники не рекомендуют купание в крещенских купелях людям с хроническими заболеваниями.