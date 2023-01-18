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Песков опроверг сообщения о новой мобилизации с 18 января

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Президент Владимир Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации 18 января, сообщает РБК о ссылкой на заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, что Путин завтра во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию, Песков заявил: «Это все слухи. Не слушайте их».

Как пишет «Осторожно Media», ранее ряд «провластных телеграм-каналов и блогеров» выдвинули предположения, что президент 18 января может объявить Украине полноценную войну либо сменить статус СВО на контртеррористическую операцию, а также объявить о новой волне мобилизации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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