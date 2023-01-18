Объявлено о кадровых перестановках в правительстве Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ о назначении с 17 января Владимира Читоркина заместителем Председателя Правительства Иркутской области. Ранее, с июля 2021 года, он работал министром лесного комплекса региона.

Согласно распоряжения главы региона в новой должности Владимир Читоркин будет непосредственно координировать и контролировать деятельность минлеса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии Иркутской области, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Ранее, 15 января, губернатор Игорь Кобзев распределил по-новому обязанности между заместителями губернатора и заместителями председателя правительства. Так, Сергей Довгалюк, который ранее занимал должность заместителя председателя регионального правительства, теперь назначен заместителем губернатора Иркутской области.