Правительство может на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса

Мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами могут ввести для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает РБК.

Власти предложили ввести мораторий на взыскание задолженности с граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Запрет может быть установлен до 1 января 2026 года.

Соответствующие поправки в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» разработаны Минюстом.