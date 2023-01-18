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Путин призвал простимулировать рост реальных зарплат

Несмотря на экономические успехи, в некоторых регионах всё еще есть проблемы с неполной занятостью и низкой оплатой труда, передают «Известия» слова президента.

Это особенно актуально для тех субъектов, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. К ним он, в частности, отнес автопром. Кроме того, непросто обстоят дела в лесопромышленном комплексе. Об этом Владимир Путин заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам.

В особо уязвимом положении оказался этот бизнес на Северо-Западе России.

На совещании президент поручил правительству вместе с субъектами работать над повышением зарплат. «Главное, что у нас все возможности для этого есть. Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат, реальных заработных плат», – заметил президент. В нынешнем году, по его словам, власти должны добиться ощутимого увеличения доходов россиян.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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