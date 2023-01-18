Более 700 человек поучаствуют в робототехническом фестивале «РобоСиб» в Иркутске

Робототехнический фестиваль «РобоСиб» от Эн+ пройдет 19-20 января в иркутском «СибЭкспоЦентре». В нем примут участие более 80 команд из разных регионов страны, главным призом для которых станет поездка на национальный чемпионат. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Фестиваль «РобоСиб» – традиционная площадка для получения новых знаний и обмена опытом юных роботостроителей и талантливой молодежи. Целью проекта российский холдинг Эн+ ставит популяризацию и повышения инженерных и технических профессий среди молодежи. Это один из принципов работы компании, обозначенный еще его основателем Олегом Дерипаской.

Участниками фестиваля, который пройдет уже в восьмой раз, станут команды школьников и студентов ссузов в возрасте от 4 до 18 лет со всей страны. Ожидается, что в фестивале примет участие более 700 человек.

Конкурсная программа будет проводиться по трем направлениям. Для старшей школьной категории предусмотрена «Лига инженеров» с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. В рамках образовательного проекта «Энергия в каждой капле» на фестивале откроется направление «Энергия в действии», где будут проводиться соревнования по трем возрастным категориям. Участникам покажут, как из воды получается электроэнергия, как устроены электромобили и многое другое.

На фестивале будет также представлена новая серия российских образовательных решений АВРОРА Robotics. Конструкторы этой компании официально участвуют в соревнованиях «Лига» в направлениях «Открытия» и «Исследования», посмотреть их в действии можно будет прямо на площадках «РобоСиба». Кроме того, будет организована серия мастер-классов для учителей начальной школы, воспитателей детских садов, специалистов дополнительного образования и преподавателей робототехники, где они попробуют «создать» собственные уроки на основе роботехнических технологий.

Кроме конкурсной программы для участников соревнований, гостей ждут встречи в трансформерами, аквагрим, научное шоу «Энергия во всем», мастер-классы по изготовлению открыток с видами ГЭС, а также другие научные и музыкальные шоу-программы. Вход на интерактивные программы будет свободным.

«РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на российское первенство, которое пройдет в феврале-марте.