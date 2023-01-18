Платные приложения появились в RuStore

На маркетплейсе с 18 января стали доступны платные приложения, рассказали «Известиям» в VK.

Пользователи смогут оплачивать покупки с помощью российских банковских карт, системы быстрых платежей, а также со счета мобильного телефона. Эксперты уверены, что дополнительные возможности станут еще одним стимулом для развития площадки — позволят привлечь в магазин новых разработчиков и оттянуть на себя часть аудитории Google Play, где сейчас покупка приложений с помощью российских карт недоступна.

В российском цифровом магазине RuStore с 18 января появляются платные приложения, рассказали «Известиям» в VK.

По словам представителей компании, прежде всего речь идет об играх, например популярных разработках российской студии HeroCraft. Пользователи смогут оплачивать покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей, а также со счета мобильного телефона.