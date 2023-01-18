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Запрет на работу иностранных филиалов банков могут снять в России

Послабления коснутся только кредитных организаций из дружественных государств. Такие планы содержатся в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка, с которой ознакомились «Известия».

Там указано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Открытие филиалов для иностранных банков гораздо проще, чем дочерних компаний, подчеркнули эксперты. По их словам, филиалы могут служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций на фоне санкций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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