Запрет на работу иностранных филиалов банков могут снять в России

Послабления коснутся только кредитных организаций из дружественных государств. Такие планы содержатся в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка, с которой ознакомились «Известия».

Там указано: в перспективе это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Открытие филиалов для иностранных банков гораздо проще, чем дочерних компаний, подчеркнули эксперты. По их словам, филиалы могут служить мостом для проведения расчетов и обслуживания внешнеэкономических операций на фоне санкций.