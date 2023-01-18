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Цены на газ могут опуститься ниже 500 долларов

Цена на газ с начала года снизилась более чем на 25% и в ближайший месяц может достичь отметки в $500 за 1 тыс. куб. м, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

17 января биржевые цены на это топливо в Европе впервые с августа 2021-го составили ниже $600, а еще в начале января голубое топливо торговалось в районе $800 за 1 тыс. куб. м.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости газа связано с теплой зимой в Европе, регулярными поставками СПГ и эффективной работой европейской ветрогенерации. Но если сбудутся прогнозы о грядущем похолодании в Старом Свете в ближайшие недели, стоимость топлива может вновь вырасти до $1000 за 1 тыс. куб. м, считают специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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