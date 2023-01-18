Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «Чудеса под Новый год», которая действовала для клиентов, оформивших кредит наличными. Главным победителем стал житель из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Он выиграл 202 300 рублей.

«Мне понадобились деньги на личные затраты, из нескольких предложений по кредиту выбрал АТБ – банк предоставил самые лучшие условия. Не ожидал, что окажусь победителем, поэтому был очень приятно удивлен и даже сперва не поверил. Выигрыш планирую потратить на погашение кредита и, конечно же, на приятные вещи любимым и детям», – рассказал призер акции Вадим Кулаков.

Акция «Чудеса под Новый год» от АТБ проводилась с 7 ноября по 25 декабря 2022 года. По итогам каждой недели среди оформивших кредит клиентов разыгрывались призы в размере 20 230 рублей. Эти денежные награды получили 34 победителя.

Напомним, что с 29 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк начал предлагать кредит наличными на улучшенных условиях. Теперь минимальная процентная ставка составляет от 4% годовых. Также банк увеличил срок кредита до 7 лет. Максимальная сумма по кредиту наличными – 3 миллиона рублей.