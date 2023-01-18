Примсоцбанк: 25% кэшбэка за первую покупку на Wink получат держатели карт «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 25% кэшбэка за первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink.
Для этого потребуется:
• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!» перед покупкой;
• оплатить первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 25%. Максимальная сумма кэшбэка — 150 рублей;
• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 1 января 2023 по 31 марта 2023.
Организатор акции — ПАО "Ростелеком".
ОГРН: 1027700198767.
Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Гончарная, д.30, +7 (499) 999-82-83.
Для этого потребуется:
• зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в приложении «Привет, Мир!» перед покупкой;
• оплатить первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 25%. Максимальная сумма кэшбэка — 150 рублей;
• кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 1 января 2023 по 31 марта 2023.
Организатор акции — ПАО "Ростелеком".
ОГРН: 1027700198767.
Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Гончарная, д.30, +7 (499) 999-82-83.
Срок действия акции
01.01.2023 - 31.03.2023