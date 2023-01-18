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Спрос на «аренду кадров» подскочил в России

При таком виде найма сотрудник трудоустроен в одной компании, но фактически выполняет функции в другой, сообщают «Известия» со ссылкой на данные hh.ru и «Рокет Ворк».

В России число вакансий в отраслях, где фигурирует аутстаффинг или аутсорсинг персонала, по итогам 2022-го на 10% превысило показатель 2021-го. При этом количество таких объявлений в IV квартале прошлого года было на 14% больше, чем в первом.

Рост популярности непосредственно аутстаффинга также подтвердили в сервисе по работе с внештатными специалистами «Рокет Ворк». Так, за 2022 год число компаний, которые разместили объявления на этой платформе, выросло на 174% по сравнению с 2021-м, рассказала генеральный директор сервиса Анастасия Ускова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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