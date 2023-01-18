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Треть работодателей ждут от 2023 года перемен к лучшему

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей страны и узнала об их ожиданиях от 2023 года.

Только 14% работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное (причем из них только 3% - как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему.

Любопытно, что позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу.

Как вы оцениваете/прогнозируете положение вашей компании на рынке в 2023 году?

Численность сотрудников, чел.

Крайне негативно

Скорее негативно

Стабильно

Скорее позитивно

Крайне позитивно

Затр. отв.

Менее 50

7%

12%

36%

36%

5%

5%

51— 100

2%

5%

61%

20%

2%

10%

101— 250

4%

11%

46%

22%

7%

9%

251— 500

0%

12%

41%

32%

12%

3%

501— 1000

0%

13%

40%

23%

7%

17%

Более 1000

2%

11%

58%

13%

7%

9%

 

 

 

 

 

 

 

В целом

3%

11%

48%

23%

7%

9%

57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить.

Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Планирует ли ваша компания изменить/расширить сферу деятельности в 2023 году?

Численность сотрудников, чел.

Точно да

Скорее да

Скорее нет

Точно нет

Затр. отв.

Другое

Менее 50

19%

50%

12%

5%

14%

0%

51— 100

34%

41%

12%

7%

5%

0%

101— 250

20%

31%

26%

9%

11%

2%

251— 500

24%

41%

18%

9%

9%

0%

501— 1000

13%

30%

30%

10%

17%

0%

Более 1000

18%

25%

22%

11%

24%

0%

 

 

 

 

 

 

 

В целом

21%

36%

9%

20%

14%

0%

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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