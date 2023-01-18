Треть работодателей ждут от 2023 года перемен к лучшему

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей страны и узнала об их ожиданиях от 2023 года.
Только 14% работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное (причем из них только 3% - как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему.
Любопытно, что позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу.
Как вы оцениваете/прогнозируете положение вашей компании на рынке в 2023 году?
|
Численность сотрудников, чел.
|
Крайне негативно
|
Скорее негативно
|
Стабильно
|
Скорее позитивно
|
Крайне позитивно
|
Затр. отв.
|
Менее 50
|
7%
|
12%
|
36%
|
36%
|
5%
|
5%
|
51— 100
|
2%
|
5%
|
61%
|
20%
|
2%
|
10%
|
101— 250
|
4%
|
11%
|
46%
|
22%
|
7%
|
9%
|
251— 500
|
0%
|
12%
|
41%
|
32%
|
12%
|
3%
|
501— 1000
|
0%
|
13%
|
40%
|
23%
|
7%
|
17%
|
Более 1000
|
2%
|
11%
|
58%
|
13%
|
7%
|
9%
|
|
|
|
|
|
|
|
В целом
|
3%
|
11%
|
48%
|
23%
|
7%
|
9%
57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить.
Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.
Планирует ли ваша компания изменить/расширить сферу деятельности в 2023 году?
|
Численность сотрудников, чел.
|
Точно да
|
Скорее да
|
Скорее нет
|
Точно нет
|
Затр. отв.
|
Другое
|
Менее 50
|
19%
|
50%
|
12%
|
5%
|
14%
|
0%
|
51— 100
|
34%
|
41%
|
12%
|
7%
|
5%
|
0%
|
101— 250
|
20%
|
31%
|
26%
|
9%
|
11%
|
2%
|
251— 500
|
24%
|
41%
|
18%
|
9%
|
9%
|
0%
|
501— 1000
|
13%
|
30%
|
30%
|
10%
|
17%
|
0%
|
Более 1000
|
18%
|
25%
|
22%
|
11%
|
24%
|
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
В целом
|
21%
|
36%
|
9%
|
20%
|
14%
|
0%
«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.