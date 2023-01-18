Треть работодателей ждут от 2023 года перемен к лучшему

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей страны и узнала об их ожиданиях от 2023 года.

Только 14% работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное (причем из них только 3% - как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему.

Любопытно, что позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу.

Как вы оцениваете/прогнозируете положение вашей компании на рынке в 2023 году?

Численность сотрудников, чел. Крайне негативно Скорее негативно Стабильно Скорее позитивно Крайне позитивно Затр. отв. Менее 50 7% 12% 36% 36% 5% 5% 51— 100 2% 5% 61% 20% 2% 10% 101— 250 4% 11% 46% 22% 7% 9% 251— 500 0% 12% 41% 32% 12% 3% 501— 1000 0% 13% 40% 23% 7% 17% Более 1000 2% 11% 58% 13% 7% 9% В целом 3% 11% 48% 23% 7% 9%

57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить.

Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Планирует ли ваша компания изменить/расширить сферу деятельности в 2023 году?

Численность сотрудников, чел. Точно да Скорее да Скорее нет Точно нет Затр. отв. Другое Менее 50 19% 50% 12% 5% 14% 0% 51— 100 34% 41% 12% 7% 5% 0% 101— 250 20% 31% 26% 9% 11% 2% 251— 500 24% 41% 18% 9% 9% 0% 501— 1000 13% 30% 30% 10% 17% 0% Более 1000 18% 25% 22% 11% 24% 0% В целом 21% 36% 9% 20% 14% 0%

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.