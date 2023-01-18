Кто построил больше всех? Составлен рейтинг иркутских застройщиков по объемам введенного жилья в 2022 году

Несмотря на сложный 2022 год, иркутские застройщики многоквартирных домов (МКД) продемонстрировали лучшие показатели за последние четыре года. Так, в 2022 году они вывели на рынок 97 новых объектов – это 8,36 тыс. квартир совокупной площадью 423 тыс. м², говорится в исследовании ЕРЗ.РФ (есть в распоряжении SIA.RU).

Объем ввода МКД в Иркутской области увеличился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, в 2021 году было введено 386 тыс. м².

Однако в масштабах страны это достаточно скромные показатели. На Иркутскую область приходится всего 1,0% жилья, введенного в России за год, поэтому регион занимает скромное 23‑е место.

Кто в лидерах?

По объемам ввода новых объектов в тройку лидеров среди иркутских застройщиков входят ГК Новый город (72,01 тыс. м²), ГК ДомСтрой (68,19 тыс. м²) и ГК Грандстрой (34,68 тыс. м²). По количеству введенных домов лидируют СЗ Хрустальный Девелопмент (23 объекта), ГК ДомСтрой (21 объект) и ГК Новый город (9 объектов).

ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2022 году в Иркутской области



Что в планах?

Что касается планов на 2023 год, участники рынки осторожно озвучивают свои прогнозы. Девелопеы уверены, что потребуется время на «акклиматизацию» после 2022-го. Остаются опасения на счет экономической ситуации в стране, долгосрочных настроений потребителей, условий ипотечных программ. Банки на стройку смотрят с оптимизмом. В Сбербанке снижения заявок на проектное финансирование не фиксируют и заявляют о готовности финансировать новые стройки.