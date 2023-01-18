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Кто построил больше всех? Составлен рейтинг иркутских застройщиков по объемам введенного жилья в 2022 году

Несмотря на сложный 2022 год, иркутские застройщики многоквартирных домов (МКД) продемонстрировали лучшие показатели за последние четыре года. Так, в 2022 году они вывели на рынок 97 новых  объектов – это 8,36 тыс. квартир совокупной площадью 423 тыс. м², говорится в исследовании ЕРЗ.РФ (есть в распоряжении SIA.RU).

Объем ввода МКД в Иркутской области увеличился на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, в 2021 году было введено 386 тыс. м².  

Однако в масштабах страны это достаточно скромные показатели. На Иркутскую область приходится всего 1,0% жилья, введенного в России за год, поэтому регион занимает скромное 23‑е место.

Кто в лидерах?

По объемам ввода новых объектов в тройку лидеров среди иркутских застройщиков входят ГК Новый город (72,01 тыс. м²), ГК ДомСтрой (68,19 тыс. м²) и ГК Грандстрой (34,68 тыс. м²). По количеству введенных домов лидируют СЗ Хрустальный Девелопмент (23 объекта), ГК ДомСтрой (21 объект) и ГК Новый город (9 объектов).

ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в 2022 году в Иркутской области

Застройщик

Домов

Квартир

Площадь, м²

1

ГК Новый город

9

1 271

72 011

2

ГК ДомСтрой

21

1 583

68 190

3

ГК ГРАНДСТРОЙ

5

610

34 685

4

СК Регион Сибири

4

456

28 594

5

СЗ ЖИЛСТРОЙ 2

3

434

24 263

6

ФЗПГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5

315

20 370

7

СЗ ПРОФИЛЬ

3

488

18 762

8

УРС

2

360

16 218

9

ГК ПрофитСтрой

3

345

14 650

10

ГК ВостСибСтрой

3

288

14 116


Что в планах?

Что касается планов на 2023 год, участники рынки осторожно озвучивают свои прогнозы. Девелопеы уверены, что потребуется время на «акклиматизацию» после 2022-го. Остаются опасения на счет экономической ситуации в стране, долгосрочных настроений потребителей, условий ипотечных программ. Банки на стройку смотрят с оптимизмом. В Сбербанке снижения заявок на проектное финансирование не фиксируют и заявляют о готовности финансировать новые стройки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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