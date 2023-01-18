Кредит Дальневосточного банка - в ТОП-10 лучших кредитов наличными

Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 рейтинга Лучшие кредиты наличными в 2022 году.

Составляя рейтинг, эксперты оценивали преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий и другие факторы. Кредиты наличными на любые цели пользуются популярностью у населения, с их помощью можно получить средства для решения любых финансовых задач: ремонт, крупная покупка, отдых и т.д. При подаче заявки не нужно документально подтверждать использование средств.

Кредит наличными от Дальневосточного банка можно взять по ставке от 7,9%* годовых на срок до 7 лет, максимальная сумма кредита - 3,5 млн. рублей.

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* Ставка действует для сотрудников компаний - стратегических партнеров банка при сумме кредита свыше 1 000 000 рублей и при страховании от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС.) Подробнее на Выбери.ру.