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Сотрудника одного из промышленных предприятий Ангарска признали виновным в разглашении коммерческой тайны

Ангарский суд вынес приговор 51-летнему местному жителю. Его признали виновным в разглашении коммерческой тайны.

Доказано, что осужденный, являясь сотрудником одного из предприятий топливно-энергетической сферы, за деньги передавал заинтересованным лицам сведения о коммерческих предложениях участников закупок.

Правоохранители раскрыли 15 эпизодов подобных преступлений.

Осужденный полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и возместил ущерб в 1,4 млн рублей. Ангарчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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