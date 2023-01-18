Индия обогнала Китай по численности населения

Индия уже превзошла Китай в качестве самой густонаселенной страны мира, пишет Bloomberg со ссылкой World Population Review.

Население Индии страны составляло 1,417 млрд человек по состоянию на конец 2022 года. Это более чем на 5 млн больше, чем 1,412 млрд, о которых сообщил Китай во вторник, когда власти страны объявили о первом с 1960-х годов снижении численности населения.

«Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой мира. Чтобы максимально использовать демографический дивиденд, Нарендра Моди необходимо создать рабочие места для миллионов людей, которые ежегодно вступают в ряды рабочей силы по мере того, как нация уходит от сельскохозяйственных работ», – комментируют в издании.