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“РТ-НЭО Иркутск” запустил личный кабинет для собственников жилых помещений

Отслеживать состояние своего лицевого счета теперь можно онлайн, пройдя регистрацию всего за пару минут.

Личный кабинет для собственников жилых помещений дает возможность:

  • контролировать начисления и оплаты за жилое помещение;
  • вести историю всех платежей за жилое помещение;
  • просмотреть и скачать платежные документы;
  • корректировать и изменять информацию о собственнике;
  • корректировать и изменять информацию об объекте недвижимости;
  • подать жалобу в случае некачественного оказания услуги.

Перейти в личный кабинет можно по кнопке на сайте регионального оператора. Также для потребителей подготовлена подробная инструкция по регистрации и базовой работе с личным кабинетом.

При регистрации в личном кабинете до конца февраля вы можете списать все накопленные пени, если таковые у вас есть. Для этого вам нужно после регистрации в личном кабинете оплатить всю сумму долга без учета пеней до 28 февраля включительно.

Оплата через личный кабинет на сайте регионального оператора осуществляется без комиссии через систему “Город”.

Подробности можно уточнить:


/ Сибирское Информационное Агентство /
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