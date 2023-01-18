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«ИрАэро» возобновляет рейсы из Иркутска в Китай

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16 января 2023

С 16 января 2023 года авиакомпания приступила к выполнению прямых рейсов по маршруту Иркутск – Харбин (Китай) – Иркутск на самолетах «Суперджет-100». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы во вторник и субботу соответственно. Билеты уже в продаже. Ознакомиться с расписанием можно на сайте. Справочная информация – по бесплатному номеру в России 8 (800) 707-49-96.

Ранее и.о. начальника агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев прогнозировал наплыв туристов в новогодние праздники – до 70 тыс. Также он подчеркнул, что ожидаемый турпоток в зимний сезон останется на уровне прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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