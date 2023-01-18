СберЛизинг обеспечит жителей Южно-Сахалинска новыми рейсовыми автобусами

СберЛизинг поставит южно-сахалинской «Транспортной компании» 100 автобусов производства Минского автомобильного завода стоимостью более 1,5 млрд рублей. Это 15 автобусов модификации МАЗ-203948 и 85 – МАЗ-206948, рассказали в компании.

МАЗ 203-й серии – низкопольный трехдверный автобус, предназначенный для перевозки пассажиров на пригородных и городских маршрутах. МАЗ 206 – полунизкопольный двухдверный автобус, который используется для пассажироперевозок на маршрутах средней протяженности и меньшей загруженности.

Обе модели работают на компримированном природном газе и относятся к экологическому классу Евро-5. В соответствии с современными стандартами они оснащены трапом для заезда инвалидной коляски с откидной ручкой, а также оборудованием для ее крепления внутри салона в ходе движения.

Поставку автобусов планируется завершить не позднее 31 мая 2023 года.

ОАО «Минский автомобильный завод» является одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь – он производит до 2000 автобусов в год. Также предприятие выпускает большой ассортимент грузовой и спецтехники, прицепы, микроавтобусы.

Сергей Надсадин, мэр города Южно-Сахалинска:

«Такое масштабное обновление автопарка — значимое событие для Южно-Сахалинска. Мы очень ждем прибытия на остров первой партии МАЗов, что позволит нам вывести на новый уровень инфраструктуру общественного транспорта города. Отмечу, что это одно из ключевых мероприятий транспортной реформы, начавшейся в августе 2022 года в островной столице. Этот масштабный комплекс мероприятий поддержал губернатор региона Валерий Лимаренко. Благодаря содействию Правительства Сахалинской области нам сегодня удается реализовывать эту инициативу. Напомню, главная цель реформы — модернизация системы общественного транспорта и повышение комфорта пассажирских перевозок. Для этого в первую очередь необходимы современные и удобные для всех категорий населения автобусы».

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Обновление парков общественного транспорта в краткосрочной и среднесрочной перспективе — задача, которая ставится властями многих российских регионов. Поставляемая партия автобусов станет существенным вкладом в ее реализацию. Важно, что это не только удобный транспорт, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, но еще и более экологичный. Уже совсем скоро жители Южно-Сахалинска смогут оценить новый уровень комфорта на городских маршрутах».

Марина Дементьева, управляющий Южно-Сахалинским отделением Сбербанка:

«Реализация проектов в сегменте госсектора – одно из ключевых направлений деятельности Сбера. Конечно, мы поддерживаем региональную транспортную реформу. Существует тесная связь между уровнем экономического развития территории и качеством транспортной системы. Власти города и области заинтересованы в ее развитии и подходят к этому вопросу комплексно».