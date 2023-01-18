ИНК поделилась опытом взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера

Иркутская нефтяная компания поделилась опытом взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера (КМНС) в рамках ежегодной конференции в Иркутске. Об этом рассказали в пресс-службе.

Представители ИНК отметили, что в компании с января 2022 года утверждена программа реализации поддержки КМНС, рассчитанная на 5 лет. Предусмотрено финансирование мероприятий по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры малых этносов. Ранее вклад Иркутской нефтяной компании в устойчивое развитие малочисленных коренных народов Cевера был отмечен почетной грамотой Союза содействия КМНС Иркутской области.

В сотрудничестве с экспертами и представителями КМНС компания разработала правила поведения с национальными организациями. Перечень включает рациональное использование земель и природных ресурсов, социальную помощь общинам, открытость общественно значимой информации об экологической деятельности и состоянии окружающей среды. Следование установленным правилам позволяет компании поддерживать и развивать дружеские отношения с местным населением.

ИНК ведет свою деятельность в регионах проживания КМНС с 2000 года, на территориях присутствия компании живут более 20 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. Производственные объекты расположены в Эвенкийском районе Красноярского края, Катангском районе Иркутской области и Мирнинском районе Якутии. В настоящее время установлены партнерские отношения с 19 родовыми общинами КМНС.