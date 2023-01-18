Порядка 45 иностранных брендов заявили о выходе на российский рынок

Девять из них уже открыли первые магазины в России, рассказали в Nikoliers.

Если рассматривать иностранные бренды, заявившие о выходе на российский рынок, по стране происхождения, то превалирующее большинство относится к Турции – 74%. Также о своем желании выйти на российский рынок заявили бренды из Казахстана – 7%, Китая и Индии – 4%, а также из США, Армении, Японии, Белоруссии, Италии – на каждую страну приходится по 2%.

Анна Никандрова, партнер Nikoliers:

«Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашли возможность остаться и сохранить свой бизнес в России. Несмотря на снижение покупательской способности, оно не является драматичным, и даже в текущей ситуации покупательская способность населения остается на приемлемом уровне. Мы сейчас наблюдаем интерес к российскому рынку со стороны брендов из других стран, которые сейчас получили больше возможностей для развития в нашей стране и готовы создавать продукт, который будет интересен российской аудитории. Выход нового бренда на рынок – это сложный и трудоемкий процесс, который занимает не менее года, поэтому в первую очередь мы увидим появление тех брендов, которые запустили этот процесс в прошлом году или еще заранее планировали открытие на российском рынке».