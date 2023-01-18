Новости

Порядка 45 иностранных брендов заявили о выходе на российский рынок

Девять из них уже открыли первые магазины в России, рассказали в Nikoliers.

Если рассматривать иностранные бренды, заявившие о выходе на российский рынок, по стране происхождения, то превалирующее большинство относится к Турции – 74%. Также о своем желании выйти на российский рынок заявили бренды из Казахстана – 7%, Китая и Индии – 4%, а также из США, Армении, Японии, Белоруссии, Италии – на каждую страну приходится по 2%.

Анна Никандрова, партнер Nikoliers:

Читайте также:

В 2022 году на российский рынок вышло почти на треть меньше международных брендов, чем год назад
18 января 2023
На рынок России в 2022 году вышло вдвое меньше зарубежных брендов, чем годом ранее
18 января 2023

«Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, и ряд компаний в текущей ситуации нашли возможность остаться и сохранить свой бизнес в России. Несмотря на снижение покупательской способности, оно не является драматичным, и даже в текущей ситуации покупательская способность населения остается на приемлемом уровне. Мы сейчас наблюдаем интерес к российскому рынку со стороны брендов из других стран, которые сейчас получили больше возможностей для развития в нашей стране и готовы создавать продукт, который будет интересен российской аудитории. Выход нового бренда на рынок – это сложный и трудоемкий процесс, который занимает не менее года, поэтому в первую очередь мы увидим появление тех брендов, которые запустили этот процесс в прошлом году или еще заранее планировали открытие на российском рынке».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (322)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Российский офис Electrolux запускает свою марку бытовой техники
«Очень важно ничего не завышать, не занижать». Путин попросил правительство объективно оценивать события в экономике
Топ-менеджер "Слаты" прокомментировал сделку с X5
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании