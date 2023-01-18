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Сбербанк начал работать в Крыму

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Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым, сообщает пресс-служба банка.

– Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове, – говорится в сообщении банка.

Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.

Вчера Сбербанк опубликовал финансовые результаты за декабрь. Адаптация банка  к новым условиям идет успешно, банк по итогам 2022 года заработал 300 млрд руб. прибыли. За декабрь 2022 банк прибыль банк увеличилась до 125 млрд руб, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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