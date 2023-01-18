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ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий

ВТБ за счет реализации программы «Безбумажный банк» сэкономил за два года более 3,5 млрд рублей и спас от вырубки 100 га леса. Внедрение цифровых технологий позволит ВТБ ежегодно экономить свыше 2,5 тыс. т бумаги.

Программа «Безбумажный банк» стартовала в ВТБ в конце 2020 года. За два года банк перешел к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов, экономия составила более 3,5 млрд рублей. За два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, или свыше 4,5 тыс. т – это позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Для снижения объема используемой бумаги ВТБ внедрил новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. Для новых розничных клиентов банк существенно сократил печатные формы документов, и сегодня договор комплексного обслуживания для них составляет не более 1 листа. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и сейчас 99% операций физлиц доступны без посещения офиса.

Абсолютное большинство продуктов и сервисов ВТБ можно оформить с использованием технологии цифрового подписания.

Чаще всего в цифровом виде подписываются документы по кредитам наличными, кредитным и дебетовым картам: это позволяет сократить время обслуживания клиентов, а подписанные документы всегда доступны для клиентов в ВТБ Онлайн в разделе «Мои договоры». Банк запустил дистанционные сделки по приобретению готового жилья в агентствах недвижимости, отказался от запроса части бумажных документов у клиентов по кредитным сделкам за счет получения электронных документов из официальных источников.

Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили также отказаться от бумажного сопровождения операций для юридических лиц. Основным каналом взаимодействия с корпоративными клиентами стали системы дистанционного обслуживания (ДБО) с применением электронной подписи. Это позволяет корпоративным клиентам проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка. Так, сейчас дистанционные каналы обслуживания используют более 1 млн клиентов ВТБ. У клиентов среднего и малого бизнеса сегодня в цифровом формате проходит 99% рублевых платежей и расчетов, 97% сделок по депозитам и остаткам на счетах. Банк дистанционно принимает 98% документов по открытию последующих счетов и обновлению сведений. Кроме того, сокращен перечень документов для открытия счета новому клиенту.

Для крупных корпоративных клиентов банк также выстраивает полностью цифровой путь, максимально сокращает количество бумажных документов, насколько это возможно с точки зрения законодательства, и оптимизирует внутренние бизнес-процессы.

Например, реализована типовая форма заявления, которая подтверждает достоверность указанных в личном кабинете сведений, включая параметры выбранных продуктов и услуг, что позволило отказаться от печати отдельных документов на каждый продукт. До 80% сведений по клиентам и связанным с ними лицам предзаполняется из внешних официальных источников, что позволяет банку не запрашивать у клиентов копии документов. ВТБ организовал выездной сервис, который позволяет без посещения офиса банка предоставить документы на открытие счета и подключение системы ДБО, пройти идентификацию и подписать необходимые формы.  

Электронный документооборот с участниками кредитного процесса переведен в личный кабинет контрагента, в котором можно подписывать и направлять необходимые документы в банк. При этом перечень бумаг, которые можно предоставлять в цифровом виде для получения и мониторинга продуктов, постоянно расширяется. Подписать кредитные и обеспечительные формы также можно в цифровом формате электронной подписью. Кроме того, ВТБ предложил клиентам передавать финансовую отчетность через 1С: с помощью сервиса контрагент может сформировать, подписать и отправить пакет отчетов в банк нажатием «одной кнопки», данные пересылаются в зашифрованном виде.

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Документооборот внутри банка практически полностью переведен в безбумажный вид, также хранение документов и взаимодействие с госорганами переведено в цифровой формат. С момента запуска программы на цифровой обмен хозяйственными документами с банком перешли 23 тыс. контрагентов. Для сотрудников были внедрены электронные сервисы самообслуживания, а обучение переведено в онлайн-формат.

«ВТБ последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. Программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы. Результат цифровизации бизнеса уже увидели розничные и корпоративные клиенты ВТБ – удобство в получение банковских услуг, перевод повседневных финансовых операций в электронный вид, ускорение работы клиентских менеджеров. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, что позволит ВТБ оставаться одним из технологических лидеров на финансовом рынке», – комментирует Андрей Пучков, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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