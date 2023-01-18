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Подрядчика, который построит школу в микрорайоне Союз в Иркутске, выберут в марте

Администрация Иркутска сообщила, что до конца марта 2023 года определят подрядчика на проектирование и строительство школы в микрорайоне Союз.

«Далее, параллельно с проектированием, предусмотрено проведение подготовительных работ: ограждение территории, вынос инженерных сетей. Уже в сентябре текущего года планируем начать строительство объекта. Нормативный срок завершения – конец 2024 года. <…> Призываю подрядчиков, которые выйдут на конкурс для заключения муниципального контракта, оценивать свои возможности и неукоснительно соблюдать сроки выполнения работ», – отметил  заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Иркутска Евгений Харитонов.

Финансировать строительство будут из федерального, регионального и местного бюджетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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