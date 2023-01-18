Ведущие тревел-блогеры назвали Байкал одним из лучших мест для путешествий в России

Сервис путешествий Туту в рамках своего проекта Медиаразведка опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов – экспертов попросили порекомендовать лучшие, на их взгляд, направления для путешествий по России в 2023 году. В список попал Байкал.

Каждый опрошенный мог предложить три варианта. Байкал назвали 12% респондентов – сибирское озеро разместилось на 8-й строчке рейтинга. Кроме того, в ТОП-10 попали Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Карелия и Сочи – они разместились на 4 – 10 строчках соответственно.

На первое место респонденты поставили Мурманскую область – ее выбрали 28%. Здесь можно посмотреть на Баренцево море, где можно увидеть китов, попробовать разнообразные морепродукты, оказаться в горах Хибинах и познакомиться с саамской культурой. Кроме того, можно посетить хаски-парк в Ловозере и остаться на ночевку на изолированной турбазе близ Умбы среди лесотундры.

Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, занял Алтай. Его упомянули 27% опрошенных. Территориально он расположен в пределах двух регионов России: Алтайского края и Республики Алтай. Здесь большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.

Замыкает тройку Калининградская область и ее центр — город Калининград, направление назвали 22%. Регион знаменит сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней. Калининградская область, по мнению экспертов, подойдет как любителям экскурсий, так и пляжного отдыха.