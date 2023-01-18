Названы опасные для купания в Крещение места в Иркутской области

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области назвали места, где опасно окунаться в воду в Крещение – по результатам исследований вода здесь не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Это река Белая в районе села Мальта в Усольском районе, река Мура в городе Зиме, река Лена в городе Усть-Куте, озеро ПМК в поселке Лесогорске Чунского района.

«Употребление воды, а также купание в воде, не соответствующей гигиеническим нормативам может привести к инфекционным заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям», – говорится в сообщении.