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Почти 1,7 млрд рублей выделили Приангарью на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Правительство России выделило почти 1,7 млрд рублей федеральных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Часть мероприятий будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, общая сумма – 2,79 млрд рублей, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Важные объекты программы – реконструкция сетей в Иркутске от КНС-21 до проезда Космический и канализационно-насосная станция «Нижний бьеф» в районе Нижней Лисихи. Это позволит нам заменить несколько километров сетей, снизить количество аварий на коммуникациях и улучшить качество услуг», – сообщил Кобзев.

В числе приоритетных объектов – модернизация систем водоотведения Иркутска, в частности завершение реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега областного центра. Также в работе проекты реконструкции систем водоотведения на улицах Баррикад и Рабочего Штаба – на них направят средства инфраструктурных бюджетных кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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