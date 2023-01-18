Купаться в Крещение в Иркутске официально разрешили только на заливе Якоби

Залив Якоби стал единственным официально разрешенным водоемом, где можно искупаться в Крещение, сообщила 18 января пресс-служба мэрии.

«Здесь завершают обустройство ледяных фигур, прорубей для купания и забора воды, установку палаток для переодевания и обогрева, световых башен. На территорию уже доставлены контейнеры для сбора мусора, модульные туалеты. Ведут расчистку от снега ледовой поверхности, пешеходных дорожек, парковок и подъездов к ним», – рассказали в администрации.

Как рассказал настоятель Александро-Невского Храма протоиерей Марк Косолапов, служба в храме начнется 19 января в 8:00. На 11:00 запланирован крестный ход к иордани, где проведут молебен. После этого можно окунуться в прорубь, набрать воды. В полночь купели будут засыпаны.

Традиционно службы и освещение воды пройдут во всех храмах и церквях Иркутска. Купели для омывания будут доступны в Ленинском округе: в Михайло-Архангельском храме на улице Академика Образцова, 1 и Храме Успения Божией Матери на Полярной, 98.