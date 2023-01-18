Новости

Трубы лопнули в многоквартирном доме в Иркутске из-за майнинга

Коммунальная авария произошла в многоквартирном доме на Нижней Набережной в Иркутске – хозяин помещения установил в квартире майнинговое оборудование и охлаждал его при помощи открытых окон, в результате чего – переморозил трубы, которые лопнули, сообщают «Вести-Иркутск».

Читайте также:

Майнинг мог стать причиной прорыва трубы в многоэтажке на Верхней Набережной в Иркутске
17 января 2023
Прошлый год обернулся крахом для хедж-фондов, инвестировавших в криптовалюты
16 января 2023

После разрыва труб произошел потоп – затопило квартиру этажом ниже. «Пока вода текла с потолка, а в ванной все было под напряжением, жильцам квартиры оставалось только фотографировать и ждать специалистов. До соседей сверху достучаться не получилось. Когда их дверь вскрыли представители управляющей компании, выяснилось, что помещение нежилое. Владелец установил там майнинговые машинки, а на охлаждении решил сэкономить и просто оставлял окна открытыми. Из-за этого в морозы перемерзли батареи и их прорвало», – говорится в сообщении.

По информации издания, хозяин квартиры, где находилось майнинговое оборудование, не выходит на связь. По факту аварии прокуратура Приангарья начала проверку – об этом 18 января сообщается на сайте надзорного ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (136)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Российский офис Electrolux запускает свою марку бытовой техники
«Очень важно ничего не завышать, не занижать». Путин попросил правительство объективно оценивать события в экономике
Топ-менеджер "Слаты" прокомментировал сделку с X5
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании