Трубы лопнули в многоквартирном доме в Иркутске из-за майнинга

Коммунальная авария произошла в многоквартирном доме на Нижней Набережной в Иркутске – хозяин помещения установил в квартире майнинговое оборудование и охлаждал его при помощи открытых окон, в результате чего – переморозил трубы, которые лопнули, сообщают «Вести-Иркутск».

После разрыва труб произошел потоп – затопило квартиру этажом ниже. «Пока вода текла с потолка, а в ванной все было под напряжением, жильцам квартиры оставалось только фотографировать и ждать специалистов. До соседей сверху достучаться не получилось. Когда их дверь вскрыли представители управляющей компании, выяснилось, что помещение нежилое. Владелец установил там майнинговые машинки, а на охлаждении решил сэкономить и просто оставлял окна открытыми. Из-за этого в морозы перемерзли батареи и их прорвало», – говорится в сообщении.

По информации издания, хозяин квартиры, где находилось майнинговое оборудование, не выходит на связь. По факту аварии прокуратура Приангарья начала проверку – об этом 18 января сообщается на сайте надзорного ведомства.