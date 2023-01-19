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Открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в торговые центры предложил Мантуров

Правительство предлагает использовать для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив у входов в них нестационарные торговые объекты (к ним относятся, в частности, павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки), следует из документа. Власти считают, что такой механизм был бы интересен фермерам и кооперативам, пишет РБК. Бизнес с осторожностью относится к инициативе.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным руководителям организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. Соответствующая рекомендация за подписью Мантурова была разослана по регионам 11 января 2023 года.

Подлинность документа подтвердили в аппарате зампреда правительства.

Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения правительства, в котором идет речь о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

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Хотя направленное главам регионов предложение позиционируется как рекомендательное, в документе указано, что до 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов рядом с ТЦ.

Бизнес c осторожноcстью относится к инициативе. Во-первых, есть опасения, что это можно сделать массово, потому что «земля рядом с такими объектами находится в частной собственности, а муниципальная уже занята другими объектами торговли, с которыми заключены долгосрочные договоры». Во-вторых, это может выглядеть не совсем эстетично. «Понастроив киоски рядом с ТЦ, это обесценит объект и, как следствие, снизит его доходность и поступление налогов в бюджет».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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