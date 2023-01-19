41% компаний поднимут зарплаты сотрудникам в 2023 году

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей страны, в том числе сибирских, и выяснила, повышали ли они зарплаты сотрудникам в 2022 году и намерены ли делать это в 2023-м.

Снижение заработных плат в 2022 году произошло только в 5% компаний (для сравнения: в 2021 году – в 4%). Еще 40% работодателей увеличили зарплаты (в 2021 году таких было 55%), в 50% компаний изменений не произошло (в 2021 году – 37%).

Важно, что ситуация с зарплатами сотрудников зависит от размера компании. Так, уменьшение зарплат в ушедшем году чаще всего наблюдалось в небольшом бизнесе со штатом в пределах 50 человек (14%).

Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились.

«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае. Парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам. По информации «Банка данных заработных плат», по итогам III квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он, разумеется, несопоставим с текущей инфляцией. Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательскую способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак», — отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности