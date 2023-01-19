Правительство Приангарья призывает взвешенно относиться к купанию в иорданях

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов вместе с МЧС проинспектировал место для празднования Крещения на заливе Якоби в Иркутске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Это единственное в областном центре разрешенное место для купания в день Богоявления. Толщина льда в данном месте массового выхода на лёд составляет 65 сантиметров и является безопасной для проведения такого мероприятия.

На заливе Якоби завершают обустройство прорубей для купания и забора воды, установку ледовых скульптур, палаток для переодевания и обогрева, световых башен.

19 января обеспечат медицинское сопровождение и охрану общественного порядка. По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, вода в заливе Якоби соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для купания.